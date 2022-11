Coldiretti, dopo siccità ora è allarme temporali

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 NOV - Dopo la siccità, ora è allarme nelle campagne per l'arrivo di forti temporali. "I terreni secchi, se non riescono ad assorbire l'acqua, subiscono allagamenti ma anche frane e smottamenti". E' quanto afferma Coldiretti in riferimento all'ondata di maltempo che interessa anche il Molise. La Protezione civile regionale ha infatti diramato un bollettino di criticità 'gialla' nella giornata di oggi per temporali e vento forte. "A preoccupare - sottolinea l'organizzazione degli agricoltori - è anche il brusco abbassamento delle temperature in una situazione in cui il caldo anomalo ha mandato in tilt la natura con le piante che sono impreparate all'arrivo del freddo". (ANSA).