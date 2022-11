Musica, 'Dans la Boîte de Claude'in scena con Dirani e Landi

(ANSA) - TERAMO, 03 NOV - Terzo originale appuntamento per la Stagione dei Concerti della Riccitelli, venerdì 4 novembre alle ore 18.30 nella Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo con "Dans la Boîte de Claude". 'Nella scatola di Claude' è un omaggio intenso e raffinatissimo al grande musicista francese, affidato al talento di due grandi pianisti, Paolo Dirani e Mauro Landi. "Dans la Boîte de Claude" si apre sulle note di Danseuses de Delphes suonato da Debussy, non solo musica, ma anche immagini e parole per curiosare nel mondo del musicista e raccontare, attraverso ricordi e testimonianze, alcuni aspetti della sua persona come le sue ansie, le sue passioni, le sue manie, le sue emozioni. Cuore musicale dello spettacolo è La Boîte à Joujoux (La scatola dei balocchi) per pianoforte e voce narrante accompagnata sul grande schermo dai disegni del pittore André Hellé, autore della storia.

Le immagini, con foto e filmati dell'epoca, sono protagoniste anche nella Petite Suite, il suo lavoro più importante del repertorio a quattro mani, che completa il programma musicale insieme al celebre Claire de Lune per pianoforte solo.

Oltre a rendere omaggio a "Claude de France" - così lo chiamava Gabriele d'Annunzio - 'Dans la Boîte de Claude' è un collage di tante piccole risposte alla domanda "Che tipo era Claude Debussy?".

Paolo Dirani e Mauro Landi si diplomano al Conservatorio Martini di Bologna. Landi, docente di pianoforte nei Conservatori di Pescara, Cesena e Bologna, dopo aver vinto il Concorso Franz Liszt di Livorno (1975), dà vita, insieme a Stefano Orioli, a un duo stabile per due pianoforti, formazione con la quale consegue diversi premi in concorsi nazionali e internazionali esibendosi per prestigiose istituzioni concertistiche. (ANSA).