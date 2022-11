Meta e Mannoia sul palco del Concerto di Natale di Avezzano

(ANSA) - AVEZZANO, 03 NOV - Saranno Ermal Meta e Fiorella Mannoia gli artisti protagonisti del prossimo Concerto di Natale ad Avezzano (L'Aquila). A differenza degli anni passati, dunque, l'appuntamento più atteso del cartellone natalizio marsicano avrà luogo in due distinti appuntamenti.

Martedì 20 dicembre si esibirà Ermal Meta a cui verrà conferito il premio alla carriera. Nato in Albania, ma attivo da anni in Italia, oggi è uno dei massimi cantautori della scena nazionale ed internazionale, i cui testi sono unanimemente riconosciuti quali messaggi e simboli ricchi di elevato spessore culturale e sociale. La scaletta si propone come un incontro tra parole e musica, un vero approfondimento ed illustrazione al pubblico dei testi delle sue canzoni.

Nella seconda serata, in programma il giorno successivo, un ritorno: Fiorella Mannoia tra le più grandi autrici ed interpreti della canzone italiana, ormai voce storica ed amata dal grande pubblico, fu già premiata nell'ambito di questa kermesse nel 2013.

L'iniziativa è organizzata da Harmonia Novissima e rappresenta una delle tradizioni natalizie cittadine più amate e seguite tanto che, la prossima, costituisce la 22/a edizione del Concerto di Natale. Inoltre è stata resa ufficiale la collaborazione con Radio Rai con speciali e interviste su Rai Play Sound e sul canale Rai Italia.

Il Concerto di Natale, in programma nella cattedrale di Avezzano. ha avuto sempre una duplice finalità: il conferimento di un premio alla carriera ad artisti che si sono distinti negli anni per meriti artistici e spessore culturale e la finalità sociale, con un contributo di solidarietà che ad ogni edizione viene destinato a organismi locali che operano nel sociale o a missioni umanitarie impegnate all'estero in territori ad alta emergenza sociale o sanitaria. (ANSA).