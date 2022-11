Crisi idrica: Sasi apre laboratorio analisi qualità acqua

(ANSA) - LANCIANO, 03 NOV - E' entrato nella piena operatività, dopo alcuni mesi di sperimentazioni, il nuovo laboratorio per l'analisi qualitativa delle acque della Sasi Spa di Lanciano. L'ente del servizio idrico integrato, che comprende 83 comuni soci, spendeva 200 mila euro all'anno per rivolgersi ai laboratori privati. La nuova struttura è necessaria per le determinazioni analitiche e della qualità delle acque ed è stata presentata ieri.

La Sasi possiede 140 sorgenti grandi e piccole che alimentano 8 mila km di rete. I laboratori di analisi chimiche, fisiche e microbiologiche si trovano nell'ex fabbricato della ditta Pozzolini, situato nella zona industriale di Lanciano, che la Sasi, in veste di creditore, ha rilevato in un'asta fallimentare. Il centro è diretto dal biologo Tommaso Pagliani, ultimo direttore dell'ex centro ricerche biomediche Mario Negri Sud, che si occupa del controllo delle acque destinate sia per l'uso umano che di quelle di scarico. Finora sono state effettuate 5 mila determinazioni. Il presidente della Sasi, Gianfranco Basterebbe, precisa: "Si tratta di una struttura importante che sta già svolgendo una costruttiva attività, con un avanzamento significativo in termini di capacità gestionale dei processi di trattamento delle acque di potabilizzazione e depurazione".

Il biologo Pagliani spiega: "Siamo impegnati nel controllo mensile delle acque captate in corrispondenza delle sorgenti principali, Verde, Avello, Sinello e Capovallone, determinando per ciascuna di esse un profilo chimico e microbiologico molto ampio che comporterà un notevole rafforzamento conoscitivo e gestionale in tale ambito. Il laboratorio si occupa anche della caratterizzazione chimica delle acque di infiltrazione, finalizzata a determinare se esse possano derivare dalle reti idriche o fognarie della Sasi oppure provengono da falde idriche superficiali locali. Intrapreso anche lo studio della qualità di alcuni corsi d'acqua e del litorale". (ANSA).