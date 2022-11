A14, chiusure notturne entrata Pescara ovest

(ANSA) - PESCARA, 02 NOV - Sull'autostrada A14, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 3 e venerdì 4 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Pescara ovest, in entrata verso Ancona/Bologna. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pescara nord. (ANSA).