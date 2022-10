Calcio, Pescara il 2 in Coppa con il Gubbio

(ANSA) - PESCARA, 31 OTT - Sarà un primo novembre di lavoro e di vigilia di Coppa Italia per il Pescara che dopo la vittoria di ieri in campionato a Castellammare di Stabia per 2-1, mercoledì se la vedrà dinanzi ai propri tifosi con il Gubbio (stadio Adriatico ore 14.30, arbitro De Angeli di Milano) nel secondo turno di Coppa. Gara secca con eventuali supplementari e rigori in caso di parità al 90' e al 120'. Per la formazione di Alberto Colombo arrivata a -3 dalla vetta del girone C, sarà comunque un utile test in vista della gara di campionato di domenica prossima all'Adriatico con la Gelbison. Spazio nell'undici che scenderà in campo a chi ha avuto meno spazio in campionato. La vincente del match tra abruzzesi e umbri affronterà la vincente della sfida Padova-Imolese. (ANSA).