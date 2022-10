Musica: Serena Altavilla all'Auditorium per Univaq

(ANSA) - L'AQUILA, 29 OTT - Dopo il concerto dell'artista milanese, Paolo Benvegnù, la rassegna culturale dell'Università dell'Aquila, dal titolo "Un anno con tredici lune" prosegue con un secondo appuntamento dedicato alla musica.

In scena la cantautrice Serena Altavilla, che lunedì 31 ottobre, alle 19, all'Auditorium del Parco (viale delle Medaglie d'oro), presenterà i brani del suo album d'esordio, Morsa, appena pubblicato dall'etichetta indipendente Blackcandy Produzioni e prodotto da Marco Giudici.

Già frontwoman dei Blue Willa e dei Solki, con alle spalle collaborazioni, in studio e dal vivo, con Calibro 35, Mariposa, La Band del Brasiliano, Tundra Orbit e Il Complesso di Tadà, Serena Altavilla abbina a un background musicale costruito sul punk come sulla tradizione popolare e le musiche d'avanguardia, capacità performative affinate nel corso di varie esperienze teatrali.

Dotata di una grande duttilità vocale, in Morsa Serena Altavilla parla di fragilità, rotture e rinascite, disegnando scenari variegati e personali, a metà strada tra il reale e l'onirico. L'album, composto da 10 tracce, si avvale della collaborazione di un nutrito numero di ospiti, tra cui Adele Altro (Any Other), Francesca Baccolini (Hobocombo), Alessandro Cau (Geoff Barrow, Miles Cooper Seaton), Luca Cavina (Calibro 35, Zeus!), Enrico Gabrielli (Calibro 35, PJ Harvey, Mariposa), Matteo Lenzi (Filarmonica Municipale LaCrisi), Jacopo Lietti (Fine Before You Came), Fabio Rondanini (Afterhours, Calibro 35, I Hate My Village) e Valeria Sturba (OoopopoiooO).