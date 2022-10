Rugby: nuova Ssd, arriva Teramo Rugby Femminile 2009

(ANSA) - TERAMO, 28 OTT - Nasce una nuova società sportiva dilettantistica, la Teramo Rugby Femminile 2009: la nuova società riunisce vecchi e nuovi appassionati con l'obiettivo di diffondere questo sport anche alla luce dei successi che la nazionale italiana donne sta riscuotendo ai mondiali in Nuova Zelanda.

La genesi della nuova società viene da lontano, e porta con sé una storia di collaborazione sportiva tra diverse società di rugby femminile in Abruzzo, in particolare nasce dall'esperienza avuta lo scorso anno, quando la squadra di Amatori Rugby Teramo ha partecipato alla nuova Coppa Conference, torneo che per volontà della FIR ha permesso di formare squadre con atlete provenienti dalle varie società regionali, e di fatto la società teramana è diventata una squadra 'contenitore', con all'interno anche giocatrici di Sulmona, Pescara, Belve Neroverdi L'Aquila e L'Aquila Rugby. Questo il punto di partenza della nuova società che ora ha la finalità di partecipare al campionato nazionale serie A femminile di rugby a 15.

La Teramo Rugby femminile 2009, è attiva sul territorio con collaborazioni con il Centro Universitario Sportivo di Teramo, Portatori di Sorrisi Rugby in Ospedale, Associazione Italiana Persone Down, con l'obiettivo di far conoscere e praticare uno sport spesso sottovalutato, che insegna molti dei principi essenziali importanti non solo nella vita di un atleta, ma anche nella vita quotidiana. (ANSA).