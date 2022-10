Marcia su Roma, in cento manifestano con Anpi a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 28 OTT - A cento anni dalla marcia su Roma l'Anpi di Pescara ha organizzato in piazza Sacro Cuore una manifestazione aperta a tutti i cittadini per rivendicare l'attualità dei principi e dei valori costituzionali antifascisti. "Non è una manifestazione contro l'attuale Governo che aspetteremo - ha detto il presidente dell'Anpi di Pescara Nicola Palombaro - È sicuramente il governo più a destra della storia repubblicana che, ribadisco, aspettiamo. Hanno già fatto, alcuni esponenti del Governo, delle dichiarazioni dicendo di non essere fascisti. Ma questo non basta, non è sufficiente, ed è questo il senso di questa manifestazione. Noi chiediamo che si sia antifascisti che è cosa differente perché la nostra carta costituzionale è antifascista in ogni suo singolo articolo e noi chiediamo che sia rispettata la carta costituzionale. Questo è il senso di questa giornata".

Il presidente di Anpi Val Pescara Walter Rapattoni ha aggiunto: "Noi vogliamo ricordare oggi quelli che sono i valori della Resistenza nati dopo i fatti di cento anni fa e dunque la Repubblica e l'Italia antifascista. Siamo un baluardo dei valori riconosciuti nella Costituzione e non faremo sconti sul rispetto dei valori e principi sanciti nella nostra carta costituzionale".

Alla manifestazione erano presenti, fra gli altri, l'ex sindaco di Pescara Marco Alessandrini, il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo e i consiglieri regionali abruzzesi Antonio Blasioli e Silvio Paolucci. (ANSA).