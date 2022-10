Comuni: Avezzano, riconsegnata fascia a Di Pangrazio

(ANSA) - AVEZZANO, 28 OTT - Il vicesindaco Domenico Di Berardino, primo cittadino per 18 mesi della città di Avezzano, ha riconsegnato la fascia tricolore aI sindaco Gianni Di Pangrazio che rientra a palazzo dopo l'assoluzione in Corte d'appello sul reato di peculato d'uso.

"Le prime tematiche che affronterò sono sanità e sicurezza, - commenta il sindaco Di Pangrazio - nei prossimi giorni incontrerò il direttore generale Ferdinando Romano della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, per fare un quadro sulla situazione attuale e futura di tutti i presidi sanitari presenti nella Marsica: dell'ospedale di Avezzano, ai presidi sanitari di Tagliacozzo e Pescina. Successivamente - aggiunge il primo cittadino - convocherò il dirigente della Sicurezza della città di Avezzano Luca Montanari." "É necessario - conclude Di Pangrazio - aumentare il presidio degli agenti di polizia locale sul territorio; le persone hanno bisogno di sentirsi sicure e per questo chiederò di aumentare le ronde degli agenti a piedi, presidiando in maniera più forte il territorio, ricostituendo la vicinanza tra istituzioni e cittadini." (ANSA).