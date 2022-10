Chieti, passaggio consegne al Pronto Soccorso dell'ospedale

(ANSA) - CHIETI, 28 OTT - Passaggio di consegne al Pronto Soccorso dell'ospedale di Chieti. Con la firma del contratto, avvenuta questa mattina presso la Direzione della Asl Lanciano Vasto Chieti, Emmanuele Tafuri assume formalmente l'incarico di Direttore e prende il posto di Tiziana Ferrara, che dal 1° novembre sarà alla guida del Pronto Soccorso di Pescara. Scambio di battute, sorrisi e una certa emozione per entrambi i professionisti, per i quali si apre un nuovo capitolo professionale.

Il Direttore generale della Asl Thomas Schael ha voluto esprimere, nella circostanza, un sincero ringraziamento a Ferrara, apprezzando il lavoro svolto nei due anni nei quali ha avuto la responsabilità del Servizio, punto nevralgico dell'ospedale.

Nella stessa mattinata è stata formalizzata anche la nomina di Ivana Cataldo come Direttore della Patologia Clinica della Asl. La sottoscrizione del contratto è stata occasione per Schael di rappresentare le esigenze aziendali sotto il profilo organizzativo, anche guardando alla necessaria integrazione tra Chieti e gli altri ospedali della rete. (ANSA).