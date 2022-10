Cinema: 'Lanterna Magica' celebra il patrimonio audiovisivo

(ANSA) - L'AQUILA, 27 OTT - L'Istituto cinematografico dell'Aquila 'La Lanterna Magica' ha festeggiato all'Aquila il World Day for Audiovisual Heritage, la giornata mondiale sugli archivi sonori e audiovisivi promossa dall'Unesco per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della salvaguardia di questo patrimonio, così fragile e vulnerabile.

"Una giornata particolarmente sentita per l' Istituto cinematografico dell'Aquila "La Lanterna Magica", ente morale dal 1981, che persegue quale obiettivo primario lo studio, la ricerca, la tutela, la conservazione, il restauro, la digitalizzazione, l'archiviazione, la promozione e valorizzazione del proprio patrimonio, accumulato nel corso della sua quarantennale esperienza ed arricchito da importanti donazioni private.

Nella sala Ipogea del Consiglio regionale dell'Abruzzo sono intervenuti il presidente dell'Istituto, Corrado Camilli, insieme all'assessore regionale Daniele D'Amario e ad altri rappresentanti istituzionali. Un confronto moderato dall'attrice e influencer Sara Ricci in cui è stato fatto il punto delle attività della "Lanterna magica".

Nel 2010 il Coordinamento scientifico-culturale dell'Istituto - come è stato ricordato - favorisce la creazione e l'attività del Centro archivio cinematografico, che si costituisce di un rilevante patrimonio di oltre 100.000 pezzi, e l'apertura del Mumac, Museo dei mestieri e delle arti del cinema (Mumac). Si tratta del primo archivio in Italia per tipologia di materiale conservato ad ottenere tale riconoscimento. Il patrimonio conservato cattura l'attenzione di importanti associazioni, cineteche, cineclub e festival nazionali ed internazionali.

L'attività dell'Istituto, inoltre, pone particolare attenzione alle nuove tecnologie digitali ed alle professioni ad esso collegate per una fruizione all'avanguardia degli audiovisivi con le tecniche in Nft e in Realtà Aumentata utilizzando le piattaforme del Metaverso. (ANSA).