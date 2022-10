UniTe, Corsi direttore Dipartimento Scienze Comunicazione

(ANSA) - TERAMO, 26 OTT - Christian Corsi è stato eletto Direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione. È il primo direttore ad essere eletto, dopo la recente trasformazione delle Facoltà dell'Università di Teramo in Dipartimenti.

Christian Corsi ha ottenuto 37 preferenze su 40 votanti tra docenti, personale amministrativo e studenti. Tre le schede bianche.

Christian Corsi è professore ordinario di Economia aziendale nel Dipartimento Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Teramo, dove insegna Comunicazione d'impresa ed Economia e gestione delle imprese. Preside dal 2019 alla guida dell'omonima Facoltà, è coordinatore del Corso di Dottorato di ricerca in Economic and social sciences. Ha insegnato all'Università degli Studi di Napoli "Federico II" ed è stato coordinatore del Corso di laurea magistrale in lingua inglese Economics and communication for management and innovation in partenariato con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

È stato prorettore all'Orientamento in entrata, al Placement e al Welfare studentesco dal 2014 al 2018. È responsabile scientifico di diversi progetti e gruppi di ricerca nazionali e internazionali, tra cui quello denominato Elementi e dinamiche evolutive di crescita degli spin-off universitari. Approcci d'analisi multi-livello e transnazionali svolto in collaborazione con l'Università della Coruña e l'Università di Santiago de Compostela. È componente dell'Editorial Board di riviste scientifiche internazionali, tra le quali l'International Journal of Business Environment, il Journal of Business Economics and Management, l'International Journal of Business Competition and Growth e Management Control. Ha pubblicato numerosi articoli e monografie scientifiche con editori nazionali e internazionali sul trasferimento tecnologico universitario, sugli spin-off universitari e accademici, sulle performance economico-finanziarie, innovative e sociali, nonché sulle dinamiche di corporate governance, di startup e collegate imprese ad alto contenuto tecnologico e conoscitivo, di PMI e di modelli aziendali orientati alla sostenibilità. (ANSA).