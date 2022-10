Musica, ascolto pubblico in anteprima per album di Moscardi

(ANSA) - L'AQUILA, 26 OTT - Il cantautore aquilano Noce Moscardi, che ha anticipato la nuova uscita con i due singoli "L'elica" e "Indiani", si prepara a presentare in una maniera insolita le altre 9 canzoni in un evento pubblico di ascolto del disco, dal titolo "33". L'anteprima d'ascolto è in programma domani, giovedì 27 ottobre: gli 11 brani andranno in rotazione dalle ore 17 alle ore 20 nei seguenti locali del centro storico dell'Aquila: Polarville, I Briganti, Le Petit Clos, Radici, C'est la vie-Concept store, La Luna Store, Art Café, Bar del Corso, LiberaMia e Chalet della Villa. Inoltre, hanno aderito all'iniziativa La Kap a Fontecchio (L'Aquila) e 33 Centilitri (Segni, Roma). Il disco verrà poi pubblicato su Bandcamp a partire dal 1° novembre e sarà dunque acquistabile in forma digitale sulla piattaforma stessa, mentre il cd fisico sarà disponibile nella libreria Polarville dell'Aquila attraverso un'email all'indirizzo nocemoscardi@gmail.com.

L'album "33" si propone come un'opera dedicata al padre, nel giorno del suo compleanno. Il disco è stato registrato tra settembre 2019 e febbraio 2020 a Pineto (Teramo), è frutto della collaborazione con Luca Mongia e Giacomo Pasutto, stimati musicisti della scena abruzzese. L'album è ricco di contaminazioni musicali: dal folk al blues, passando per il reggae-rock di "Bonsai" e per le atmosfere chill de "Il mito della caverna". Nel disco sono coinvolti tre ospiti che intrecciano la voce con quella di Noce: Claudio Del Tosto nel brano "Un piacere illimitato", Valeria Maria Pucci in "Franca" e Matteo Di Genova con una sua poesia all'interno di "Creatura".

"Noce Moscardi" è l'alter ego musicale di Francesco Moscardi, cantautore e autore da molto tempo. (ANSA).