Motori: torna "Coppa Acerbo", organizzata da Aci e Asca

(ANSA) - PESCARA, 26 OTT - Torna la Coppa Acerbo e per celebrare il centenario della prima edizione scendono in campo l'Asca, associazione creata dall'appassionato e studioso Federico Valeriani, e l'Automobile Club Pescara.

Dopo tanti anni, la manifestazione tornerà alla denominazione storica, quella per cui è conosciuta in tutto il mondo: Coppa Acerbo.

L'accordo di massima è stato raggiunto questa mattina, alla sede dell'Automobile Club Pescara. Presenti Rossella Perletta, moglie dello scomparso Federico Valeriani e attuale Presidente dell'Asca, e Giampiero Sartorelli, Presidente dell'Ac Pescara.

"Il lavoro preparatorio è lungo ed articolato", scrive in una nota l'Ac Pescara, "per cui si è deciso di iniziare da subito a lavorare per mettere insieme un programma che sia non solo adeguato alla ricorrenza ed al prestigio che la Coppa Acerbo ha avuto nel mondo, ma anche volto alla valorizzazione del nostro territorio dal punto di vista culturale, paesaggistico, storico e sportivo". (ANSA).