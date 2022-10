Bocconi avvelenati, Comune Chieti avvia verifiche

(ANSA) - CHIETI, 25 OTT - L'amministrazione comunale di Chieti ha avviato verifiche dopo il rinvenimento di bocconi avvelenati nella frazione di Colle Marconi che hanno provocato, come segnalato dai cittadini, diverse morti fra i cani della zona. "Una situazione che stiamo verificando - dicono il sindaco Diego Ferrara e l'assessore alla Tutela del Mondo Animale Fabio Stella - innanzitutto per capire se esiste un allarme su cui attivarci e di cui abbiamo appreso solo a mezzo stampa. Abbiamo contattato le autorità di competenza per fronteggiarlo e coordinarci sulle soluzioni. Sarebbe assurdo se, dopo i cani aggrediti dovessimo fronteggiare un altro fenomeno così brutale verso gli animali della città. Siamo a disposizione dei cittadini per eventuali segnalazioni e testimonianze da raccogliere, utili a capire e agire di conseguenza. Se sarà necessario allerteremo, oltre ad Asl e Polizia Municipale, anche le forze dell'ordine, perché si possa risalire ai responsabili, in quanto questa situazione si configura come vero e proprio reato contemplato e punito dal Codice Penale. Invitiamo i cittadini a fare attenzione, ma soprattutto a segnalare formalmente al Comune e alla Polizia Municipale eventuali situazioni di rischio". (ANSA).