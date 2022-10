Aci:Montesilvano, studenti a scuola di monopattino elettrico

(ANSA) - MONTESILVANO MARINA, 25 OTT - Per la prima volta in Abruzzo, venerdì 21 ottobre gli istruttori del Centro di Guida Sicura Aci Sara di Vallelunga hanno tenuto presso l'aula magna dell'Istituto Scolastico "E. Alessandrini" per gli studenti delle classi quinte il corso teorico e normativo sulla sicurezza stradale focalizzato sul corretto uso del monopattino elettrico.

La lezione d'aula è stata animata da numerose domande e richieste di approfondimento rivolte al personale specializzato del Centro di Guida sicura di Vallelunga.

Questa mattina invece la platea degli studenti si è trasferita nel piazzale del Pala Dean Martin messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale di Montesilvano per un'insolita sessione formativa: un corso grauito pratico di guida sicura interamente riservato all'utilizzo responsabile del monopattino elettrico.

Gli istruttori di Vallelunga, contattati dall'Automobile Club Pescara, hanno spiegato e fatto provare ai ragazzi, suddivisi in gruppi, le tecniche di guida necessarie per condurre in sicurezza questo mezzo di trasporto, spesso utilizzato con leggerezza. In Abruzzo nel 2021 sono 29 gli incidenti registrati alla guida del monopattino con ben 27 feriti. Nella Provincia di Pescara 19 incidenti con 17 feriti. (ANSA).