Univaq: Benvegnù in concerto all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 24 OTT - Proseguono, con il concerto del cantautore milanese Paolo Benvegnù, gli incontri culturali promossi dall'Università dell'Aquila.

Bevegnù, che si esibirà stasera (ore 19) all'Auditorium del Parco, è stato il chitarrista-cantante fondatore degli Scisma, gruppo alternative-rock italiano di riferimento negli anni Novanta e le sue canzoni sono state cantate da Mina, Marina Rei e Irene Grandi. In scaletta i brani del suo ultimo album "Delle inutili premonizioni vol. 2", un nuovo capitolo, il secondo dopo quello che nel 2021 aveva impegnato il cantautore milanese nel riprendere in acustico dodici tracce tratte dal suo repertorio da solista.

L'album, realizzato grazie a una campagna di crowdfunding, è stato prodotto con con l'aiuto di Officine della Cultura, Materiali Sonori e Black Candy. A differenza del volume precedente, il secondo capitolo è un viaggio nella new wave degli anni Ottanta. Sono brani che hanno segnato profondamente l'indole e formazione artistica e musicale di Benvegnù. Il concerto a ingresso gratuito e senza prenotazione, è inserito nella rassegna "Un anno con tredici lune", cartellone di appuntamenti che spaziano dalla musica al cinema alla letteratura organizzato dall'Università dell'Aquila in collaborazione e partnership con altri enti culturali come Società dei concerti Barattelli e L'Aquila Film Festival.

Tra le iniziative anche il teatro (con un festival apposito, "Aria", che partirà a novembre), la divulgazione scientifica (con i "Mercoledì della cultura", che il 9 novembre porteranno all'Aquila Riccardo Falcinelli, mostro sacro del graphic design italiano) e le serie tv (con la rassegna "Università in serie", in cui mini serie tv saranno analizzate e discusse).

Tra i prossimi appuntamenti, la lectio di Massimo Fusillo e Roberto Calabretto su Pasolini e la musica per il cinema (alla quale seguirà la proiezione di "Accattone": in programma domani) e il concerto di un'altra cantautrice indipendente, Serena Altavilla (31 ottobre). La rassegna terminerà il 29 novembre con Pupi Avati, che verrà a presentare all'Aquila il suo ultimo film, Dante. (ANSA).