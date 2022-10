Perdonanza, 80 pellegrini da Roma all'Aquila per indulgenza

(ANSA) - L'AQUILA, 23 OTT - Ottanta pellegrini della parrocchia Santa Maria Consolatrice di Casal Bertone di Roma sono giunti all'Aquila per ricevere l'indulgenza plenaria lucrabile tutto l'anno grazie al dono di Papa Francesco in occasione della sua partecipazione storica, il 28 agosto scorso, al rito di apertura della Porta Santa per la 728/a edizione della Perdonanza Celestiniana. I pellegrini, accompagnati dai responsabili dell'Info Point del Comune dell'Aquila che ha curato l'organizzazione dell'accoglienza, hanno visitato il centro storico della città e svolto gli adempimenti per ricevere l'indulgenza plenaria presso la Basilica di Collemaggio: la confessione sacramentale, la comunione eucaristica e la preghiera, secondo i dettami di Sua Santità. "Siamo orgogliosi di aver accolto il nutrito gruppo di pellegrini che hanno scelto di iniziare il nuovo anno pastorale all'Aquila lucrando l'indulgenza plenaria e visitando la città. Un filone turistico, quello dei fedeli intenzionati a beneficiare dell'irripetibile opportunità concessa dal Pontefice, che accresce le potenzialità del nostro territorio rappresentando una opportunità di crescita e di sviluppo per tutti gli operatori del settore.

Un'accoglienza degna di una città europea, un punto di riferimento per la cristianità, con una ricaduta concreta sulle attività e sull'intero territorio" hanno detto il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e l'assessore al Turismo Ersilia Lancia. (ANSA).