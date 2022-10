Scioperi, aeroporto d'Abruzzo, cancellati quasi tutti i voli

(ANSA) - PESCARA, 21 OTT - A causa dello sciopero nazionale del personale dell'Enav che gestisce la torre di controllo degli aeroporti, anche all'aeroporto d'Abruzzo oggi sono stati cancellati quasi tutti i voli in programma fra partenze e arrivi. Come comunica la Saga, società di gestione dello scalo aeroportuale abruzzese, al momento è assicurato solo il volo Pescara-Torino delle 17.10 e il ritorno delle 20.15. Gli altri collegamenti giornalieri di andata e ritorno da e per Pescara sono cancellati: Pescara-Praga, 4 voli fra andata e ritorno con Bergamo Orio al Serio, Pescara-Düsseldorf, Pescara-Milano Linate, Pescara-Londra. (ANSA).