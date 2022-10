Sanità: Verì, ok ministero a nuovo ospedale Lanciano

(ANSA) - LANCIANO, 21 OTT - Il nucleo di valutazione interna del ministero della Salute ha dato parere favorevole al progetto tecnico-finanziario per la costruzione del nuovo ospedale di Lanciano. Lo ha annunciato stamani l'assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, in vista al Renzetti, accompagnata dal direttore sanitario della Asl Angelo Muraglia.

"E' un elemento importante - ha aggiunto la Verì - che il Niv ha positivamente valutato, e in modo adeguato, il progetto del nuovo ospedale con la sola osservazione dell'aumento di prezzo del materiale del 13% che sarà inserito nella scheda. Aspettiamo la risposta definitiva. Appena arriva il verbale porteremo avanti la progettazione con fondi già pronti, di 100 milioni oltre all' aumento del 13 per cento. L'assessore Nicoletta Verì ha poi visitato alcuni reparti e verificato lo stato di avanzamento dei lavori in alcuni reparti in via di rifacimento, tra cui ginecologia, una parte del pronto soccorso e il Sert.

"I lavori si concluderanno entro marzo - ha aggiunto l'assessore alla Salute. L'attenzione su questo presidio c'è anche per i nuovi incarichi di direttori e primari, oltre alla diagnostica con l'acquisto di nuovi macchinari". Infine la Verì ha garantito un monitoraggio sulle liste di attese per le prestazioni sanitarie che sono risalite ben oltre il 50%.

"Abbiamo verificato incongruenze nelle prenotazioni al cup, dove ci sono spazi vuoti ma i pazienti non riescono a prenotarsi".

