Valore storico, stazione Tagliacozzo ottiene premio Euroferr

(ANSA) - TAGLIACOZZO, 20 OTT - La Stazione ferroviaria di Tagliacozzo (L'Aquila) sarà premiata con il Diploma d'onore "Euroferr", poiché considerata uno scalo ad alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica. Inaugurata nel 1888, in occasione dell'apertura della storica linea ferroviaria progettata per congiungere il Tirreno all'Adriatico e la neo Capitale dello Stato italiano all'Abruzzo, la stazione si si trova sulla linea Roma-Sulmona.

Lo scalo, insieme ad altre cento stazioni, è stato selezionato dall'Association Europeenne des Cheminots (Aec), dall'associazione Utenti trasporto pubblico (Utp) e dall'Associazione nazionale ferrovieri del genio (Anfg) con il supporto del Collegio ingegneri ferroviari italiani (Cifi), per essere premiato con il prestigioso riconoscimento.

Il 6 luglio 2019, in occasione delle celebrazioni per il 750/o anniversario della Battaglia di Tagliacozzo, disputata da Corradino di Svevia e Carlo d'Angiò nel 1268, nel piazzale della Stazione fu inaugurata, alla presenza del presidente della Repubblica, la statua di bronzo di Dante Alighieri che citò proprio quella battaglia nel XXVIII Canto della Divina Commedia.

Il premio sarà consegnato sabato al sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio. Oltre alla cerimonia, è prevista una conferenza nella Sala consiliare del Palazzo municipale, con l'architetto Domenico Colasante, autore del libro "In treno dal Tirreno all'Adriatico - Storia della ferrovia Roma-Sulmona-Pescara". Sabato e domenica, infine, in Comune saranno esposti alcuni diorami in scala che riproducono la stazione di Tagliacozzo, l'imbocco della galleria ferroviaria di Colli di Monte Bove e l'imbocco del traforo ferroviario di Ponte Scavalca, opera realizzata da Alberto Guerra. (ANSA).