Nuova stazione meteo su Velino,in rifugio tra più alti Appennino

(ANSA) - L'AQUILA, 20 OTT - E' stata installata presso il rifugio "Capanna di Sevice", sul massiccio del Monte Velino a quota 2119 metri, una nuova stazione meteo inserita nella rete di monitoraggio dell'associazione 'Caput Frigoris', costituita da oltre 30 stazioni meteo e webcam di proprietà e da altre di proprietà di soci, in Abruzzo e regioni limitrofe. La nuova stazione meteo è una Davis Vantage Pro 2, corredata di una webcam 4k che trasmette in streaming sul sito dell'associazione all'indirizzo https://www.caputfrigoris.it/station.php?id=AQ131 Il rifugio, di proprietà del Comune di Magliano de' Marsi (L'Aquila), è il quinto più alto di tutto l'Appennino e si trova dinanzi alle cosiddette "Tre Sorelle", sul Piano dei Cavalli, tra il Monte Velino e il Monte Rozza, in una zona che è importante snodo sentieristico verso il Monte Magnola e i Monti della Duchessa. Dispone di un locale invernale in caso di emergenza e da un mese è raggiungibile via telefono per chiamate di prima necessità.

L'associazione Caput Frigoris ringrazia l'associazione G.E.V.

Gruppo Escursionisti del Velino per aver sostenuto il progetto, in particolare per il prezioso aiuto di Berardo Tiberi in fase di installazione alla quale hanno partecipato, con non poche difficoltà, Manuel Montini e Cristian Marchesani, rispettivamente vicepresidente e socio consigliere nel direttivo dell'associazione "Meteo AQ Caput Frigoris". (ANSA).