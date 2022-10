Cibo, musica e sport all'Aquila nel fine settimana

(ANSA) - L'AQUILA, 20 OTT - Cibo, musica e sport nel settimana del capoluogo abruzzese. Da oggi fino a domenica 23 ottobre, si svolgerà l'iniziativa "L'Aquila One Hundred Ultra Trail" a cura dell'associazione Atleticom, nell'ambito della manifestazione "L'Aquila Città Europea dello Sport", che vedrà un alto e variegato numero di atleti impegnati in una competizione con percorsi misti all'interno del suggestivo scenario del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, dal lago di Campotosto fino al centro storico dell'Aquila, dove sarà allestito un villaggio in piazza San Bernardino per gestire tutti gli aspetti tecnici e i ristori per i partecipanti e gli spettatori.

Dal 21 al 23 ottobre, anche al "Festival della Coralità Alpina in città" con l'esibizione dei maggiori cori Cai d'Italia nei cortili e nei chiostri del capoluogo abruzzese. L'evento, organizzato della sezione Cai dell'Aquila e patrocinato dal Comune dell'Aquila e dalla Regione Abruzzo, si aprirà domani, alle 21.30, con un concerto presso l'auditorium del Conservatorio Alfredo Casella.

Si proseguirà sabato con cori itineranti nel centro storico della città. Successivamente, dalle 18.30, si terrà la rassegna di tutti i cori presso l'Emiciclo della Regione Abruzzo. La manifestazione terminerà domenica, 23 ottobre, a partire dalle , con il raduno dei cori intorno al monumento storico della Fontana Luminosa, in piazza Battaglione degli Alpini, seguita da una breve esibizione del coro Edelweiss in piazza Regina Margherita e da un canto collettivo in piazza Duomo.

Da domani fino a domenica, dalle 11 alle 24 la villa comunale dell'Aquila sarà il set di "Tiello Streetto", il festival itinerante del cibo di strada servito dai numerosi truck che faranno tappa nel centro cittadino. Domenica pomeriggio, il ridotto del Teatro comunale ospiterà un'iniziativa dedicata all'autismo, con un concerto con 50 artisti sul palco a partire dalle 16.30. (ANSA).