Risparmio energetico: progetto Provincia Teramo per edifici

(ANSA) - TERAMO, 19 OTT - Interventi di riqualificazione che coinvolgeranno le scuole di secondo grado negli otto poli scolastici e gli edifici pubblici di proprietà della Provincia ubicati nel capoluogo e permetteranno di risparmiare il 30% di energia ed evitare l'emissione in atmosfera di ben 537 tonnellate di CO2 ogni anno, equivalenti alla piantumazione di un bosco di 3.500 alberi. La Provincia di Teramo ha aderito alla convenzione Consip, con l'obiettivo di migliorare le condizioni climatiche interne degli ambienti e ridurre i consumi.

L'ente ha scelto Engie, player di riferimento del mercato energetico, come fornitore per efficientare e ridurre i consumi degli edifici pubblici e delle scuole di sua proprietà. Nel dettaglio, verranno convertiti 14 impianti termici in impianti di nuova generazione, con tecnologia a condensazione per un alto rendimento energetico, saranno utilizzate 1.700 valvole termostatiche per la regolazione del flusso d'acqua utile alla taratura ottimale della temperatura, verrà realizzato l'isolamento termico in diversi edifici e ripristinato il funzionamento degli impianti fotovoltaici già presenti su alcuni istituti scolastici. Il progetto darà attenzione anche alla qualità dell'illuminazione indoor, con illuminazione a Led intelligenti in alcuni edifici.

"Un altro ottimo risultato - afferma il presidente della Provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura - che rivendico per questa amministrazione che, nonostante si sia trovata ad operare nel periodo più difficile e complicato dal dopoguerra, ha affrontato e risolto questioni rimaste appese per anni. Questo grazie alle scelte strategiche operate e all'impegno dei consiglieri delegati". (ANSA).