Finanza sequestra piantagione cannabis nel Chietino

(ANSA) - CHIETI, 19 OTT - Una piantagione di cannabis è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Chieti, in collaborazione con il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara, nei boschi fra Miglianico e Tollo (Chieti). I terreni sono raggiungibili esclusivamente a piedi o con mezzi agricoli percorrendo una stradina interpoderale e anche grazie all'utilizzo di apparati tecnologici di osservazione forniti dai Carabinieri Forestali di Chieti, le Fiamme Gialle sono riuscite a individuare le vie d'accesso alle aree adibite alla coltivazione di 45 piante di varie dimensioni che raggiungevano l'altezza di oltre 2 metri.

I finanzieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Chieti, hanno effettuato le operazioni di catalogazione sul terreno e hanno estirpato e sequestrato le piante, per un totale di 25 chilogrammi, giunte a quasi completa maturazione e quindi pronte per la raccolta delle infiorescenze. Le successive analisi chimiche hanno confermato la presenza di un principio attivo superiore ai limiti di legge ammessi. Nell'area c'erano una cisterna per l'accumulo di acqua destinata ad alimentare un impianto di irrigazione e diversi attrezzi da lavoro.

II comandante provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, il colonnello Michele Iadarola, ha precisato che stanno proseguendo le indagini per individuare i responsabili della coltivazione che, viste le dimensioni, non era certamente destinata ad uso personale e che avrebbe consentito, con l'immissione sul mercato della sostanza stupefacente, di ricavare sino a 150 mila euro. (ANSA).