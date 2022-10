Dialetto in scena, torna "Vernacolando… tra poesia e teatr

(ANSA) - TERAMO, 19 OTT - Dopo le sospensioni forzate imposte dalla pandemia, torna a Teramo la Rassegna di teatro dialettale amatoriale "Vernacolando… tra poesia e teatro", organizzata dall'Associazione culturale "Cultura e Vangelo di Villa Mosca" con la collaborazione della Fita Abruzzo e il patrocinio della Provincia di Teramo, del Comune di Teramo e del Consorzio BIM. I sei spettacoli in programma si svolgeranno a Teramo, nella Sala Polifunzionale della Provincia in via Comi, nelle domeniche dal 13 novembre e il 26 febbraio 2023, sette spettacoli con inizio alle ore 16.30. "L'evento si inserisce nell'offerta culturale del territorio come un ulteriore valore aggiunto, per stimolare e sostenere la diffusione del teatro amatoriale, promuovendo la conoscenza della lingua dialettale abruzzese attraverso la forma dello spettacolo dal vivo", ha spiegato il presidente di Fita Teramo e direttore artistico della manifestazione, Angelo Del Sordo. Insieme a lui ha presentato la manifestazione il presidente Fita Abruzzo, Antonio Potere. La rassegna si articola in sei spettacoli pomeridiani in concorso, più uno fuori concorso, che saranno preceduti dalla lettura di testi e poesie in vernacolo, allo scopo di scoprire e riscoprire autori locali intenti a rappresentare usi e costumi tradizionali della nostra regione. Nell'ambito della manifestazione saranno riconosciuti premi per la migliore regia, migliore attore e attrice protagonista, migliore attore e attrice non protagonista, migliore attore e attrice caratterista giudicati da una giuria tecnica presieduta dal Maestro Pasquale Di Menco e composta dal giornalista Marcello Martelli, Mario Tritapepe, Vito Valiante e Lucia Ognibene, segretaria del comitato provinciale Fita Teramo. La migliore compagnia sarà giudicata dal pubblico con il voto espresso dagli abbonati in sala. Le compagnie partecipanti sono: Il drago d'oro di Atessa, I Marrucini di Chieti, Da grande voglio crescere di Chieti, Theatre ensamble di Torino di Sangro, Lu passatempe, I giovani amici del teatro di Pescara, I sestini di Teramo fuori concorso.

Lo spazio dedicato alla poesia sarà animato dalla partecipazione degli autori Elso Simone Serpentini Bruno Di Pasquale, Vittorio Verducci, Emilio Marcone, Gabriele Ruggieri, Lucia Di Pietro, Gaetanino Polidori e Vinicio Cianfrè.