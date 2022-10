Trail: sul Gran Sasso arriva la 'One Hundred World Series'

(ANSA) - L'AQUILA, 18 OTT - Gran Sasso ancora protagonista: dopo l'Eroica, il Giro d'Italia - che peraltro torna nell'edizione 2023 proprio sulla cima più alta dell'Appennino - la montagna simbolo dell'Abruzzo farà da sfondo dal 21 al 23 ottobre a "One Hundred Trail World Series", sfida di mountain trail running che vedrà partecipare i più temerari atleti da ogni parte del mondo.

Centosessanta chilometri da percorrere a piedi sulla montagna più aspra dell'Appennino, un montepremi importante e un crowdfunding per diventare protagonisti dell'evento. Sono questi alcuni tra i tratti caratterizzanti il gran finale di stagione, con arrivo nel centro della città dell'Aquila, della One Hundred World Series.

A presentarlo, nella sede comunale di Palazzo Fibbioni, sono stati il sindaco, Pierluigi Biondi, Camillo Franchi Scarselli, fondatore e presidente di Atleticom e di One Hundred Italia, l'assessore comunale allo Sport Vito Colonna, il presidente del Comitato esecutivo di L'Aquila Città europea dello Sport 2022, Francesco Bizzarri, il direttore di gara Igor Antonelli, il direttore generale dell'Arta Maurizio Dionisio e Maurizio Moro dell'associazione Luca Moro. Presente anche Morgan Pilley, atleta australiano di élite, campione mondiale di ultra trail running che parteciperà alla gara.

Il percorso, immerso nel cuore del Parco nazionale del Gran Sasso e dei monti della Laga, prevede l'attraversamento del suggestivo altopiano di Campo Imperatore, di borghi come Calascio e la sua magica Rocca, Santo Stefano di Sessanio, il passaggio sulle sponde del lago di Campotosto.

Quattro le distanze: da 100 miglia (160 chilometri e 5.165 metri di dislivello positivo) e 100 km (2.475 metri di dislivello), poi 30 e 15 chilometri, quest'ultima anche non competitiva. Queste ultime due prove, con partenza domenica da San Bernardino nel capoluogo, sono organizzate in collaborazione con Atletica Abruzzo L'Aquila. L'evento è anche partner dell'associazione Luca Moro, a cui è intitolata la 15Km non competitiva. Orgoglio degli organizzatori poter ospitare i ragazzi vincitori delle borse di studio 2022 dell'associazione.

(ANSA).