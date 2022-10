'La persona prima di tutto',Gero Grassi porta Moro in classe

(ANSA) - TERAMO, 18 OTT - "La persona prima di tutto" è il tema del convegno musicale su Aldo Moro Iin programma il prossimo 19 novembre, alle 9, nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Teramo. All'incontro, organizzato con nell'ambito del Progetto del Consiglio Regionale della Puglia dedicato ad Aldo Moro, parteciperà Gero Grassi, giornalista e scrittore, componente della Commissione Moro 2.

L'incontro è stato organizzato dalla Scuola di Legalità e Giustizia dell'Università degli Studi di Teramo, in collaborazione con il Comune di Teramo, nel cartellone 'Eventi' che da quest'anno arricchisce il programma formativo della Scuola con iniziative di approfondimento e presentazione di libri sui temi della legalità e della giustizia.

Ospiti del convegno saranno le scuole superiori della provincia di Teramo. Il convegno è definito musicale, perchè al suo interno ci saranno degli intermezzi di musica e canto con gli Amici musicisti per Aldo Moro animati dall'on. Serafino Pulcini. Apriranno la giornata, i saluti istituzionali del rettore, Dino Mastrocola e del sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto. Introdurrà al contesto storico il professor Iuso, docente di Storia contemporanea all'Università di Teramo insieme a Fiammetta Ricci, direttrice della Scuola di Legalità e Giustizia, e da Pasquale Iuso. Seguirà l'intervento di Gero Grassi. "La persona prima di tutto", regola di vita di Aldo Moro, è diventata una canzone scritta da Pulcini, eseguito con gli Amici musicisti per Aldo Moro: Nadia Barli, Gianfranco Prezioso, Nicola Aloisi, Tonino Martorelli e Vincenzo di Carlantonio. Voce narrante sarà la giornalista Germana D'Orazio, consigliere dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo. Il Convegno è valido ai fini formativi dell'Ordine dei Giornalisti con il riconoscimento di 4 crediti, per gli studenti universitari con n.1 cfu. (ANSA).