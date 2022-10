Api e sostenibilità,300 studenti Abruzzo con Beeing ed Enel

(ANSA) - L'AQUILA, 18 OTT - "Le api dentro la loro casa, l'arnia, stanno tutte vicine e lavorano insieme per tutta la famiglia", così Sofia una dei piccoli scolari che oggi hanno visitato l'apiario nella giornata conclusiva di Bee4Education.

Si è concluso, sull'onda dell''entusiasmo dei ragazzi delle scuole primarie e medie dell'Aquila, il grande progetto di educazione alla sostenibilità realizzato in via sperimentale in Abruzzo e finalizzato a far conoscere ai giovani il ruolo delle api e il loro fondamentale apporto nella salvaguardia della biodiversità. Il programma formativo, da maggio a ottobre, avviato da Enel in collaborazione con la startup Beeing e rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia dell'Aquila, ha registrato una massiccia partecipazione, con 300 studenti, 34 insegnanti e 4 istituti scolastici del territorio. "Abbiamo lavorato insieme come fanno le api", ha detto Ionut alla fine dei giochi didattici per stimolare lo spirito di collaborazione dei bambini. "È stata una delle giornate più belle della mia vita", ha commentato emozionata Teresa. "La salvaguardia della biodiversità rappresenta per Enel un valore fondamentale, che affianca il lavoro che svolgiamo ogni giorno sul territorio e a favore delle comunità locali. Il progetto Bee4Education vuole valorizzare questo impegno e coinvolgere le giovani generazioni per farle diventare agenti di cambiamento nella tutela dell'ecosistema", ha detto Filippo Rodriguez, responsabile Sostenibilità Italia di Enel. "La scienza ci insegna l'importanza delle api e degli altri insetti impollinatori per la riproduzione delle piante e la sopravvivenza di molte specie sulla Terra, ma anche come sentinelle della qualità dell'aria. Abbiamo deciso di partire con questo progetto formativo dall'Abruzzo che, oltre a trovarsi nel cuore del Paese, è una regione che vanta un'incredibile varietà di specie animali e vegetali." (ANSA).