Api e sostenibilità,300 studenti Abruzzo con Beeing ed Enel (2)

(ANSA) - L'AQUILA, 18 OTT - Tra gli intervenuti alla giornata anche il vice presidente della Regione Abruzzo e assessore all'Ambiente, Emanuele Imprudente: "La collaborazione tra Enel e governo regionale è continua sia per le grandi sfide, ma soprattutto per l'impegno sul territorio per realizzare il brand dell'Abruzzo green. Questa iniziativa fa capire ai ragazzi che cosa sia l'Enel e soprattutto il progetto che utilizza le api, come sentinelle dell'ambiente, che cosa sia la sostenibilità ambientale. L'Assessore all'ambiente del Comune dell'Aquila, Fabrizio Taranta: "Imparare le buone pratiche di materia ambientale da bambini è l'unico modo per dare una svolta all'umanità per la prosecuzione del pianeta. In quest'ottica il comune dell'Aquila ha realizzato un biohotel, oasi per le api, in un parco giochi per conciliare il divertimento e la sensibilità verso la natura". Alle lezioni in aula, tenute presso il Centro di Formazione e Addestramento (CFA) dell'Aquila e volte ad approfondire le tematiche legate a sostenibilità e biodiversità, si sono alternati momenti di osservazione delle api per conoscere da vicino e in sicurezza il loro mondo, studiandone il complesso funzionamento attraverso le pareti trasparenti delle speciali arnie B-BOX progettate da Beeing.

Bee4Education si inserisce nel più ampio percorso avviato da Enel per sensibilizzare i giovani ai valori della sostenibilità ambientale, promuovendo la salvaguardia della biodiversità e valorizzando le comunità locali e il loro inestimabile patrimonio naturale, storico e paesaggistico. (ANSA).