Sequestrata vasta area vincolata, denunciato proprietario

(ANSA) - VACRI, 17 OTT - I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Chieti sono intervenuti in località "Colle dei Presti" del Comune di Vacri dove hanno sequestrato una vasta area, sottoposta a vincolo, da destinare a vigneto. E hanno denunciato il proprietario del terreno per danneggiamento e deturpamento bellezze naturali e violazione di norme ambientali. Sull'area, sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale e che si trova a ridosso del torrente Dendalo, acqua pubblica iscritta nell'elenco di cui al regio decreto 1775/33, erano in corso lavori di sbancamento e movimento terra con estirpazione di vegetazione, in assenza delle previste autorizzazioni. I lavori eseguiti, risultati in totale difformità dal progetto presentato, dovevano essere propedeutici all'impianto di un nuovo vigneto su area sottoposta a vincolo idrogeologico. Al momento dell'accertamento, l'area era priva di vegetazione arborea e arbustiva ed era interessata da lavori di scasso, movimento terra e dissodamento che hanno interessato anche gli argini del torrente Dendalo. (ANSA).