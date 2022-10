Pienone a Canistro per Festa Castagna, la Roscetta rovetana

(ANSA) - CANISTRO, 17 OTT - Pienone per la XXII esima edizione della festa "Sapori d'Autunno" organizzata dall'associazione culturale Donne 2000, più di 5'000 presenze anche quest'anno, dopo lo stop pandemico, hanno raggiunto il piccolo borgo della Valle Roveto, presenti anche autorità regionali come il Vicepresidente della Giunta Regionale Emanuele Imprudente, con delega agricola e al ciclo idrico integrato, il neo eletto senatore Guido Quintino Liris , la neo eletta europarlamentare di origini rovetane Elisabetta de Blasis, il capo di gabinetto regionale Massimo Verrecchia.

La festa nasce dall'idea delle donne di Canistro, che cercavano di valorizzare il proprio borgo attraverso la riscoperta dei vicoli suggestivi , esaltando la regina dell'Autunno " La castagna".

Nella Valle Roveto infatti c'è un tipo di qualità della castagna completamente differente ed unica rispetto a tutte le altre qualità presenti sul territorio nazionale, questa qualità è denominata " Castagna Roscetta", entrata da poco nell'anagrafe della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della Regione Abruzzo.

"Ha partecipato tutta la popolazione- commenta la Presidente dell'associazione Donne 2000 Anna Lucidi - c'è stata molta aggregazione e vicinanza da parte di tutti i cittadini, con un vero e proprio esempio di comunità, questa è la vera forza di "Sapori d'Autunno, questo è il vero scopo della nostra associazione. Abbiamo dato modo attraverso i nostri piatti di far scoprire agli innumerevoli ospiti la bellezza del nostro borgo, dei nostri piatti e la bellezza nello stare insieme, tutto basato da un unico concetto, la semplicità." (ANSA).