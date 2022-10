Consiglio Abruzzo, la settimana politica all'Emiciclo

(ANSA) - L'AQUILA, 17 OTT - La settimana politica all'Emiciclo si apre martedì 18 ottobre con la seduta del Consiglio regionale d'Abruzzo convocata alle ore 11 nella Sala Spagnoli. Mercoledì 19 ottobre, alle ore 11, si riunirà la Commissione di Inchiesta "Emergenza idrica in Abruzzo: stato delle infrastrutture e delle reti idriche, dispersioni idriche.

Stato sulla governance dell'ERSI, delle Società di gestione operanti nell'ATUR e dell'ASSI. Sistema tariffario e futuri investimenti". All'ordine del giorno le audizioni delle società di gestione del servizio idrico abruzzese e del direttore dell'area tecnica dell'Ersi Alessandro Antonacci oltre alla relazione dell'Ente regionale per il Servizio Idrico Integrato in tema di finanziamenti e interventi. (ANSA).