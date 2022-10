Autismo, doppio cd e un concerto con 50 musicisti all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 17 OTT - Un doppio cd e un concerto con oltre cinquanta musicisti a sostegno di "Autismo Abruzzo Onlus".

Questo l'appuntamento promosso dall'associazione "Con Alfredo Onlus", in programma domenica 23 ottobre all'Aquila al Ridotto del Teatro comunale. La serata, dal titolo "Solidarietà e musica", rappresenta il coronamento di un progetto incentrato sulla solidarietà verso le persone autistiche. Un progetto al quale hanno partecipato e partecipano, a titolo completamente gratuito, più di settanta persone, tra musicisti, tecnici e collaboratori.

Tutto nasce nel 2019 dall'idea di quattro amici, Alfredo Tursini, Diego Coia, Enrico Tiberi ed Enrico Sevi che con il tempo coinvolgono tanti musicisti nella realizzazione di un doppio cd composto da 26 canzoni (22 cover e 4 inediti), con l'intento di raccogliere fondi a favore dell'associazione "Autismo Abruzzo Onlus". Il cd sarà distribuito a partire da domenica 23. "Quanto realizzato in questi ultimi tre anni è indubbiamente qualcosa di speciale - spiegano gli organizzatori - Lo dimostra il fatto che la solidarietà, la socialità e la progettualità sono state vissute da tutti solo ed esclusivamente per la voglia di stare insieme, per la passione verso la musica e per aiutare persone che hanno bisogni particolari e specifici". Di questi bisogni e di altri aspetti parlerà, nel corso della serata, il presidente di 'Autismo Abruzzo Onlus' Dario Verzulli.

L'ingresso è in programma dalle 16.30, presenterà Francesco Cardilli. La serata, a ingresso libero, è realizzata in collaborazione con l'artista Callisto Di Nardo che ha realizzato gli artwork. Le precedenti edizioni risalgono allo scorso anno, la prima a San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila), la seconda nel capoluogo, sulla scalinata di San Bernardino, con la partecipazione del chitarrista Andrea Braido. (ANSA).