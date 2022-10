Sisma: Asd L'Aquila con cartelli 'vittime non hanno colpa'

(ANSA) - L'AQUILA, 16 OTT - Cartelli con scritto 'Le vittime non hanno colpa'". Così la squadra di calcio dilettantistico Asd L'Aquila United è scesa in campo per protestare contro la sentenza del tribunale dell'Aquila che attribuiva una percentuale di responsabilità delle vittime in relazione al crollo di un palazzo in via Campo di Fossa la notte del 6 aprile 2009.

"Come successe anche anni fa anche con L'Aquila Rugby del compianto Mauro Zaffiri, nostro amico e sempre presente sulla curva del Federale - ricorda Mattia Fonzi, dirigente dell'Asd L'Aquila United - anche noi insieme all'Aquila Calcio abbiamo voluto metterci faccia e corpo per dire che il fatto sussiste eccome, che le vittime non hanno mai colpa, che le responsabilità sono diffuse ma sicuramente non sono dei nostri concittadini e concittadine rimaste sotto le macerie quella notte".

La squadra di terza categoria ha centrato la prima vittoria stagionale nell'esordio casalingo battendo 3-0 l'Asd Coppito Calcio con la doppietta di capitan Rosario Sabelli e il terzo gol allo scadere di Luca di Paolo, il tutto davanti al pubblico del Campo Federale 'Nello Mancini', uno degli impianti più rappresentativi del capoluogo. (ANSA).