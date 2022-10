Auto su asilo: premio 'Seneca' a scritto ispirato a tragedia

(ANSA) - SANNICANDRO DI BARI, 15 OTT - Un racconto breve di Stefano Carnicelli, direttore di filiale di istituto di credito e scrittore originario di Tornimparte (L'Aquila) è stato premiato oggi a Sannicandro di Bari con il primo posto nella sezione Narrativa nell'ambito del Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea "Lucius Annaeus Seneca" organizzato dall'Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche del capoluogo pugliese.

Il racconto prende spunto dalla vicenda della scorsa primavera, quando all'Aquila un'auto piombò sul cortile della scuola materna Pile - Primo Maggio uccidendo un bambino e ferendone altri cinque. Proprio alla piccola vittima, Tommaso D'Agostino lo scritto, dal titolo "Tommy", è ispirato. Il Premio prevede sezioni dedicate a: poesia singola in italiano e in dialetto a tema libero, silloge poetica, racconto a tema libero, libro edito di poesie, libro edito di narrativa, articolo giornalistico, corto di scena (testo teatrale a tema libero).

Tre le sezioni premiate: adulti, giovani ed esteri, con testi in lingua straniera. Assegnati anche dei premi alla carriera, come quello in memoria di Alda Merini, "quale riconoscimento degli alti meriti acquisiti in campo poetico e per aver consacrato la sua poesia all'eternità consegnando ai posteri il suo universo interiore, le sofferenze, l'amore, l'eros, l'erranza, il dolore e la follia di un'esistenza talvolta drammatica, con le sue contraddizioni e ambiguità". Il riconoscimento, un "Seneca" di Bronzo è stato ritirato da Barbara Carniti, figlia della grande poetessa. (ANSA).