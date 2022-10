Italia-Canada:il 16 'Ortona Challenge-Di corsa nella storia'

(ANSA) - ORTONA, 14 OTT - Presentata la seconda edizione della corsa podistica "Ortona challenge. Di corsa nella storia" che si disputerà domenica 16 ottobre, nell'anno del 75° anniversario dei rapporti bilaterali Italia-Canada. Un evento sportivo aperto a tutti che intende commemorare i caduti civili e militari del dicembre '43 durante la battaglia di Ortona.

Combattuta tra il 20 e il 28 dicembre 1943 dalle forze canadesi e tedesche fu uno degli eventi più importanti della campagna d'Italia del secondo conflitto mondiale, in cui persero la vita, tra forze alleate e popolazione civile, tra le quattromila e le seimila persone. A Ortona il cimitero canadese ospita le spoglie dei soldati del Commonwealth. "Un evento che ha un significato sportivo e soprattutto storico-culturale e vuole ricordare la Battaglia di Ortona che ha segnato la nostra città - ha detto in conferenza stampa Paolo Cieri, assessore comunale allo Sport - Voglio ringraziare le Ambasciate del Canada e della Germania e il Comando Nato di Napoli".

"La nostra associazione ha lavorato molto e lavora anche oggi per tenere sempre vivi e rafforzare i rapporti fra Italia e Canada - ha aggiunto Angela Arnone presidente della Crossroads - Mi riferisco a iniziative quali l'apertura del Museo della Battaglia, l'installazione del monumento 'Prezzo della Pace'.

Abbiamo pensato a una manifestazione che potesse ricordare la Battaglia di Ortona, in Canada esiste una gara analoga. A Ortona sono morti 1314 cittadini ortonesi, 1375 soldati canadesi e centinaia di tedeschi. L'Ambasciata canadese ha dato subito il patrocinio, così come il Centro Studi Italia-Canada in Italia.

Domenica parteciperanno alla gara podistica, fra gli altri, sei esponenti dell'ambasciata canadese di Roma e due del Comando Nato di Napoli, 14 studenti e 4 professori del College di Lanciano".

"Il percorso della gara competitiva, 9,5 km con due giri del percorso cittadino, vedrà sfilare i partecipanti nelle zone storiche della Battaglia di Ortona - ha spiegato Davide Menga, vice presidente della 'Ortona for Runners - piazza degli Eroi Canadesi, piazza del Cimitero Canadese e zone del centro storico, fino alla Passeggiata Orientale e al Castello Aragonese". (ANSA).