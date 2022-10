Gianfranco Gorgoni, foto e ricordi in un festival a Bomba

(ANSA) - BOMBA, 14 OTT - Ha fotografato Andy Warhol, Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Joseph Beuys, Robert Smithson, ha immortalato protagonisti e opere della Land Art, i suoi scatti hanno impreziosito le pagine di Times, Life, Newsweek e New York Times. Gianfranco Gorgoni (1941-2019) nella sua vita da fotoreporter internazionale aveva un punto fermo, il paese di Bomba (Chieti), dove era cresciuto e di cui era originaria la madre Olga, attrice cinematografica. Qui nel 2000 decise di acquistare un vecchio casolare per la sede della sua fondazione.

E ora Bomba gli dedica il "Gianfranco Gorgoni Fest", prima edizione sabato 15 e domenica 16 ottobre. "Gorgoni aveva un legame particolare con Bomba - racconta il sindaco Raffaele Nasuti - Stavamo portando avanti dei progetti, ma nel 2019 la sua morte ha azzerato tutto. Ora, con l'associazione NaturArte, promuoviamo questa manifestazione incentrata sulla sua figura e sul suo lavoro, conosciutissimi all'estero, meno in Abruzzo".

"Da un anno e mezzo lavoriamo al progetto - dichiara il direttore artistico del festival Massimiliano Brutti - che adesso si concretizza grazie al Comune e alla figlia di Gianfranco, Maya Gorgoni, che arriverà appositamente dagli Usa".

Domani sabato 15, alle 9, al Museo etnografico, convegno "Gianfranco Gorgoni: il fotografo conteso dagli artisti": interventi di Alberto Dambruoso, Alberto Baccari, Luca Maria Venturi, Davide Faccioli, Sofia Bianchini, Michele Ciribifera, Sandro Curcio Valentini, modera il giornalista Stanislao Liberatore. Alle 15.30 l'incontro, introdotto dall'assessore comunale alla Cultura Marinella Fioriti, "Da New York a Bomba.

Gianfranco Gorgoni l'amico di tutti": la parola agli amici Giuseppe De Cinque, Giuseppe Caniglia, Ettore Paolucci, Giuseppe Di Padova e Franco D'Amico. Alle 20 proiezione di "Pop Art Usa", Photology Air, documentario sulla Pop art negli Usa realizzato da Gorgoni e Giulio Cingoli nel 1979. Domenica 16 alle 9.30 premiazione, in Municipio, dei vincitori del concorso fotografico "Montagna Madre - Omaggio a Gianfranco Gorgoni" 2022, con Roberto Colacioppo presidente della Giuria. Alle 11.30, con la guida dell'attore Icks Borea, passeggiata nei luoghi del centro storico cari a Gorgoni. (ANSA).