Filovia, Tua, previsto abbattimento barriere architettoniche

(ANSA) - PESCARA, 14 OTT - In riferimento a quanto dichiarato dall'associazione Carrozzine Determinate nel corso di un sopralluogo due giorni fa a proposito degli interventi sulla cosiddetta 'strada parco' di Pescara e sulle problematiche riguardanti le barriere architettoniche, i vertici della Tua precisano che "I lavori autorizzati dal Ministero, prevedono anche interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e mitigazione delle interferenze ai percorsi obbligati. I citati interventi sono stati partecipati e condivisi, sin dall'inizio della loro esecuzione, nelle riunioni tecniche e nei sopralluoghi congiunti in cantiere, alla presenza dei rappresentanti della citata associazione per la ricerca delle migliori soluzioni da adottare". (ANSA).