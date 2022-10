Concerto "Tra la carne e il cielo" Pasolini e Bach in scena

(ANSA) - L'AQUILA, 14 OTT - "Tra la carne e il cielo", del violinista performer Valentino Corvino, con la partecipazione dell'attrice Iaia Forte e del Sonoracorda Ensemble, dove la musica di Bach incontra le immagini di Pasolini, gentilmente concesse dalla Cineteca di Bologna. L'appuntamento è domenica 16 ottobre all'Auditorium del Parco all'Aquila con inizio alle 18.

In occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, la Società Aquilana dei Concerti "B. Barattelli" ospita in cartellone lo spettacolo a lui dedicato. Memorie, lettere, poesie e interviste di Pier Paolo Pasolini estratte dai "Quaderni rossi", da "Vita attraverso le lettere", dalla sceneggiatura di "Accattone" fino all'intervista concessa a Furio Colombo, poche ore prima di morire. Pagine straordinarie il cui filo conduttore è proprio il motivo per cui Pasolini amava la musica di Bach, la convivenza a volte pacifica, a volte sofferta, tra le pulsioni terrene ed un'elevatissima spiritualità.

Le letture si intersecano con pagine di Johann Sebastian Bach che lo stesso Pasolini ha usato come colonna sonora dei suoi film. Durante lo spettacolo viene proiettata una selezione di rare e preziose foto tratte dai set dei film "Teorema", "Uccellaci e uccellini" e il "Vangelo Secondo Matteo", tre capolavori pasoliniani di proprietà della Cineteca di Bologna.

L'esecuzione è affidata al Sonoracorda Ensemble formato da un quartetto vocale con il contralto solista Aouxue Zhu, un quintetto d'archi, flauto, oboe e corno inglese. (ANSA).