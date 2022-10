Agricoltura: chiesto rinvio elezioni Consorzi Bonifica

(ANSA) - PESCARA, 14 OTT - Le associazioni di categoria Confagricoltura, Cia, Copagri, Liberi Agricoltori, tranne la Coldiretti, hanno chiesto il proseguimento del commissariamento dei consorzi di bonifica. E' quello che è emerso ieri durante la III commissione del Consiglio Regionale nell'incontro tra le associazioni di categoria agricole e il vicepresidente della giunta regionale Emanuele Imprudente, con delega all'agricoltura e al ciclo idrico Integrato.

La Coldiretti ha chiesto di rispettare i termini di conclusione del commissariamento come previsto dando vita alle elezioni per la fine di novembre. Le altre invece hanno ribadito la necessità di continuare il commissariamento date le diverse criticità che ci sono state negli ultimi due anni, dalla crisi energetica alla guerra in atto, in particolar modo dalla mancanza di un piano economico che possa garantire sicurezza del funzionamento dei consorzi agli agricoltori. Il tema tornerà in discussione durante il prossimo Consiglio Regionale previsto il 18 ottobre nell'emiciclo all'Aquila. Per il rinvio delle elezioni sarà necessaria la presentazione di un odg in Consiglio e probabilmente, nel caso del proseguimento del commissariamento, dei nuovi fondi per il 2023. (ANSA).