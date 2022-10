Sisma L'Aquila:Vittorini,vittime uccise ancora,ci muoveremo

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "In genere le sentenze non si commentano. In questo caso sì, perché il verdetto è sbalorditivo, fa male, lascia molto pensare. Ci fa precipitare in un buco ancora più nero rispetto ai procedimenti giudiziari precedenti quando si sono messe sotto un tappeto, come si fa con la polvere, la verità e la giustizia. Oggi le stesse vittime sono state uccise un'altra volta".

Così Vincenzo Vittorini, medico chirurgo aquilano che nel terremoto dell'Aquila del 6 aprile del 2009 ha perso la moglie e il figlio, sulla sentenza choc del tribunale dell'Aquila che prevede il concorso di colpa per le 24 vittime nel crollo del palazzo di via Campo di Fossa.

"Non sono coinvolto in prima persone in questa vicenda - spiega ancora il componente del comitato dei familiari delle vittime del sisma -, ma sono sicuro che i familiari andranno avanti e in appello questa macchia, questo dolore, saranno cancellati. Che cosa faremo? Nell'immediato stigmatizziamo, ma non finirà qui.

E' successa una cosa molto grave per cui non può passare sotto silenzio". (ANSA).