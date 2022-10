Canapa alimentare, prima raccolta per studenti Agrario Atri

(ANSA) - ATRI, 13 OTT - Da sempre protagonisti delle attività tradizionali del calendario agricolo abruzzese, quali la vendemmia, la vinificazione, la raccolta delle olive e la molitura, gli studenti dell'Istituto Agrario Zoli di Atri hanno avuto la possibilità di partecipare per la prima volta anche ad un'attività innovativa per il territorio: la raccolta della Canapa Alimentare.

Alle attività, che si sono svolte martedì, hanno preso parte le classi 4E, 5E e 5F. L'Abruzzo, ricorda l'istituto scolastico, anticamente conosceva la coltivazione della Canapa per uso tessile, completamente abbandonata con il diffondersi della lavorazione industriale dei tessuti. Soltanto recentemente, alcune aziende l'hanno reintrodotta, però ad uso alimentare. Tra queste, una delle prime in regione è stata 'Domus', in Contrada Colle Marmo, a Bisenti (Teramo). E' stata proprio quest'azienda - i titolari sono Rosa Narcisi e suo figlio Roberto Degnitti - ad ospitare la scuola. La canapa trattata è la varietà Futura 75, proveniente dalla Francia, di cui vengono utilizzati soltanto i semi, completamente privi di cannabinoidi, da cui si estraggono prima l'olio e poi la farina. Entrambi sono ricchi di principi nutritivi dalle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

Per le alunne e gli alunni dello Zoli l'esperienza sul campo è stata preceduta da lezioni a scuola in modalità flipped classroom e da una presentazione dell'azienda e della coltura da parte di Roberto Degnitti, che ha raccontato la sua esperienza diretta, con le motivazioni, i vantaggi e le difficoltà della sua scelta. L'esperienza è stata patrocinata dal Gal Terre d'Abruzzo, con cui la scuola collabora. (ANSA).