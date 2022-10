Adsu, avviso per contributo mille euro tesi laurea meritevoli

(ANSA) - L'AQUILA, 13 OTT - L'Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) della provincia dell'Aquila ha pubblicato un avviso finalizzato alla concessione di un contributo di mille euro a favore di neo laureati, fino a un massimo di dieci, iscritti all'Università dell'Aquila che abbiano discusso nell'a.a. 2020/2021 "una tesi di laurea di particolare valore scientifico e che abbia comportato un rilevante impegno, anche di natura economica, per la ricerca e la realizzazione". Lo ha annunciato il presidente dell'Adsu, Eliana Morgante. Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 15 novembre prossimo all'indirizzo mail info@adsuaq.org utilizzando il modello all'uopo predisposto e scaricabile dal sito dell'Azienda. "Questa iniziativa rientra nel piano di rafforzamento dell'offerta e dei sostegni nei confronti degli studenti da parte di questo Ente - spiega Morgante - In particolare in questo difficile momento dobbiamo, con ogni mezzo, essere vicini ai giovani che sono nel pieno della loro formazione per essere poi la colonna portante della nostra società nel futuro immediato". Il contributo non può essere assegnato a studenti risultati beneficiari di Bds nell'a.a. 2020/2021. Il contributo è riservato a tesi di laurea triennale, magistrale biennale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico. Potrà chiedere la concessione del contributo di cui trattasi lo studente che risulterà iscritto al massimo fino al primo anno fuori corso o al massimo al secondo anno fuori corso se diversamente abile, con invalidità pari o superiore al 66%. "L'assegnazione del contributo è subordinata alla disponibilità di fondi stanziati annualmente: nel caso le richieste fossero eccedenti si procederà all'attribuzione del premio sulla base di una graduatoria ordinata per voto di laurea ed a parità di punteggio, del valore minore ISEE; in caso di ulteriore parità si terrà conto della media più alta dei voti conseguiti. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio - si legge nel bando. (ANSA).