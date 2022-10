A24-A25:a Sinelec gara per sistemi smart road e monitoraggio

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Sinelec, società tecnologica del gruppo Astm, in raggruppamento di imprese, si è aggiudicata la gara per la progettazione e realizzazione dei sistemi smart road e del monitoraggio dinamico sulle autostrade A24 Roma-L'Aquila e A25 Torano-Pescara. Il valore dell'accordo quadro, promosso dal Commissario Straordinario per l'adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, è di circa 200 milioni di euro.

Il raggruppamento guidato da Sinelec è formato da Itinera ed Euroimpianti, rispettivamente società di costruzioni e società di impiantistica del gruppo Astm, da Psc e Alpitel con i progettisti Rina Consulting, Proger, Sina (Gruppo Astm), Carlorattiassociati.

Gli interventi previsti, che si svilupperanno lungo i 280 km delle autostrade che collegano il Lazio con l'Abruzzo, consentiranno di aumentare il livello di sicurezza delle infrastrutture, incrementare l'interazione con gli utenti della strada, monitorare il comportamento delle opere d'arte nei confronti di fenomeni di degrado che contribuiscono ad una riduzione della resistenza e della resilienza delle opere. Ma anche di implementare sistemi eco-sostenibili con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabile e di ricarica veloce dei veicoli elettrici. (ANSA).