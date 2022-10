A Isernia corteo storico per rievocazione passaggio Celestino V

(ANSA) - ISERNIA, 13 OTT - "Il ritorno del Papa Santo": Isernia si prepara per la rievocazione dello storico passaggio in città di Celestino V avvenuto nell'ottobre del 1294. Per il terzo anno consecutivo, sabato prossimo, 15 ottobre, alle 15,30, si ricomporrà il corteo di 120 figuranti, con abiti d'epoca, e attraverserà il capoluogo pentro seguendo un itinerario che coinvolge il centro storico e la parte moderna della città. Le tappe saranno: Auditorium Unità d'Italia, Corso Risorgimento, Piazza Celestino V, Piazza Andrea d'Isernia. L'evento sarà preceduto da un seminario, venerdì 14 ottobre, dal titolo "Celestino V nel folklore narrativo" che si svolgerà nell'Aula Magna di via Mazzini con inizio alle 16,00. A seguire, nella Cattedrale di San Pietro Apostolo, l'esposizione delle Croci di Celestino V alla venerazione dei fedeli.

Infine, domenica 16 ottobre dalle ore 10:00 alle 12:30, visite guidate al Museo multimediale e alla Sala medievale, del Liceo 'Fascitelli', con la ricostruzione virtuale dell'incontro fra Celestino V e Andrea d'Isernia. (ANSA).