Travolta dal fuoristrada che si sfrena, morta 69enne

(ANSA) - LANCIANO, 12 OTT - Travolta e uccisa dal suo vecchio fuoristrada che si è improvvisamente sfrenato: l'incidente mortale è avvenuto ad Altino (Chieti) dove è deceduta Maria Tamburrino, 69 anni, residente in località Briccioli. La disgrazia è accaduta intorno alle 8.50.

Da una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Lanciano sembra che la vittima, in pensione da un paio di anni, fosse in procinto di andare a raccogliere le olive con altri familiari, ma dimenticando qualcosa è tornata indietro ed ha fermato l'auto davanti casa. Passando dietro il mezzo questo si è sfrenato e la donna è stata travolta e uccisa. Sul posto anche i soccorritori del 118, anche con l'elicottero, che inutilmente hanno provato a rianimarla. (ANSA).