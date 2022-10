Filovia: Carrozzine Determinate, gravissime barriere

(ANSA) - PESCARA, 12 OTT - Nonostante le numerose barriere architettoniche già eliminate, "resta gravissima la situazione di accesso e di fruibilità di qualsiasi mezzo di trasporto sull'ex tracciato ferroviario". Lo afferma l'associazione Carrozzine Determinate Abruzzo, che oggi ha preso parte alla riunione della commissione consiliare Controllo e garanzia del Comune di Pescara. L'associazione sottolinea che il folobus sarà "interdetto a molte persone con disabilità" e chiede l'intervento urgente del Prefetto Giancarlo Di Vincenzo affinché possa "garantire che venga attivato un servizio pubblico realmente universale e accessibile da tutti".

La commissione, presieduta dal consigliere Piero Giampietro, si è riunita direttamente sulla strada parco, in via Milite Ignoto. Convocata e presente con il presidente Claudio Ferrante e il segretario Mariangela Cilli l'associazione Carrozzine Determinate.

"La cosa più drammatica - rileva l'associazione - riguarda le banchine di fermata. E ' ormai chiaro che non essendoci accorgimenti elettronici di accostamento a raso, le persone dovranno prima scendere un gradino di 15 cm per poi salire sul mezzo affrontando un dislivello di circa 30 cm. Le carrozzine poi non potranno comunque autonomamente salire e scendere dal filobus con le previste pedane, in particolare gli autisti non potranno (pur volendo) aiutare a spingerle né per la salita né per la discesa".

"Di fatto il filobus - aggiunge - sarà interdetto a moltissime categorie di persone come anziani, genitori con il passeggino, bambini e tantissime persone con disabilità. Non possiamo poi non rilevare che in molti casi gli accessi al tracciato del filobus sono stati realizzati o modificati in modo da non consentire comunque di arrivare a prendere in autonomia il mezzo pubblico da parte di tutte le persone in carrozzina.

Siamo all'assurdo per cui una persona con disabilità - conclude Carrozzine Determinate - potrebbe accedere al filobus in un punto della strada parco e restare sequestrata in un'altra, senza poi poter uscire dal tracciato". (ANSA).