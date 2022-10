Danneggiata sede Cisl: solidarietà da sindacati e politica

(ANSA) - PESCARA, 12 OTT - Solidarietà nei confronti della Cisl, la cui sede di Pescara è stata interessata nella notte da un atto vandalico, viene espressa dagli altri sindacati e dal mondo politico.

"Colpire le sedi del sindacato significa colpire i luoghi della democrazia nei quali lavoratori, disoccupati e pensionati si recano per ottenere diritti e prestazioni. Si è oltrepassato il limite, è necessario che tali gesti non restino impuniti.

Siamo fiduciosi nel lavoro delle forze dell'ordine affinché i responsabili siano assicurati alla giustizia", affermano i segretari generali della Cgil Abruzzo Molise e Uil Abruzzo, Carmine Ranieri e Michele Lombardo, che esprimono "solidarietà per il grave atto vandalico". I due segretari parlano di "un atto non isolato: già nel mese di agosto erano state oltraggiate le sedi della Cgil e della Cisl di Teramo ed atti simili si sono verificati in molte parti d'Italia".

"L'agguato ad una sede sindacale, la casa dei lavoratori, si ripete purtroppo da qualche tempo; sono fatti estremamente gravi e preoccupanti, un attacco alla rappresentanza, del mondo del lavoro in particolare, un atto che tende a destabilizzare i principi democratici e costituzionali su cui si fonda il nostro Paese", dice il segretario della Cgil Pescara, Luca Ondifero.

"La Cgil di Pescara, nel condannare l'atto di intrusione e devastazione compiuto - prosegue - esprime solidarietà e vicinanza alle colleghe e ai colleghi, alle iscritte e agli iscritti della Cisl".

"L'assalto alla sede della Cisl a Pescara desta molta inquietudine. Auspico che si possa rapidamente giungere ad individuarne la matrice. Ho sentito il segretario Gianni Notaro e gli ho espresso tutta la mia e nostra solidarietà e vicinanza", dichiara il senatore Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese. Per Fina "certamente è preoccupante l'aumento della frequenza con cui si verificano questi episodi. Aggredire il sindacato ha in genere come obiettivo quello di indebolire ed intimidire un fondamentale presidio di democrazia".

Il segretario del Pd cittadino, Antonio Caroselli, parla di fatti "di una gravità devastante e devastatrice. Il fatto che si attacchi una sede di una organizzazione sindacale - afferma - lascia preoccupazioni per il clima che questo Paese sta vivendo e per come si voglia cancellare la presenza di cardini costituzionali nel territorio. Ogni luogo di democrazia e avamposto di rappresentanza sociale colpito da ignoranza devastatrice vedrà il Partito Democratico Pescara e tutta la comunità democratica presente e vicina per ricomporre nuovamente, sempre in difesa dei valori costituzionali di libertà ed eguaglianza". (ANSA).